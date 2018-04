Retrospectiva 2011: Em primeiro ano de governo, Dilma tem agenda intensa de encontros internacionais

No decorrer de 2011, os protocolares encontros de chefes de Estado e as viagens internacionais tiveram mais notoriedade em razão do ineditismo de o Brasil ser representado pela primeira mulher presidente. Entre os destaques estão a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil em 19 de março. Em meio a rigoroso esquema de segurança, Obama veio acompanhado da família e passou dois dias no Brasil, sendo um deles no Rio de Janeiro. Assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e fim de barreiras comerciais foram os principais temas tratados.

No roteiro de viagens de Dilma, além de países da América do Sul, estiveram França, África, Bélgica, Grécia, Turquia e China, onde, em abril, novamente pediu apoio para ingressar o Conselho de Segurança.

Em setembro, a presidente tornou-se a primeira mulher a discursar na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Em sua fala, cobrou a reforma da organização e defendeu a criação do Estado palestino.

A viagem mais marcante foi a menos relevante do ponto de vista político. Em outubro, a presidente conheceu a Bulgária, país de origem do pai. Em Gábrovo, onde Petar Roussev estudou, milhares pararam para receber Dilma, que, em reação pouco comum, se emocionou.