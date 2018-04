Retrospectiva 2011: Dilma é a primeira mulher a abrir Assembleia Geral da ONU

A presidente Dilma Rousseff protagonizou um momento histórico no último dia 21 de setembro, em Nova York, ao se tornar a primeira mulher a abrir uma sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Em seu discurso, que durou 24 minutos, a petista defendeu o reconhecimento de um Estado palestino soberano, pediu maior participação dos países emergentes nos fóruns econômicos visando a solução da crise internacional e pressionou pela reforma no Conselho de Segurança da ONU, com a admissão do Brasil como membro permanente. Além disso, falou sobre sua visão do papel das mulheres na política e sobre a importância das questões de gênero na atualidade.

Dirigindo-se aos 130 chefes de Estado e outras dezenas de representantes dos 194 países presentes na ocasião, Dilma lembrou que, em português, as palavras vida, alma e esperança são femininas, assim como a coragem e a sinceridade com que ela falaria à Assembleia. Ao final do discurso, a presidente disse que juntava sua voz "à das mulheres que ousaram lutar e participar da política".

No campo econômico, ela indicou que os países emergentes podem colaborar com soluções para a crise internacional e que as instituições internacionais devem trabalhar em conjunto.

A presidente foi muito aplaudida quando falou sobre o Estado palestino. Dilma saudou o Sudão do Sul, mais novo membro a ingressar na ONU, e lamentou não poder saudar da tribuna o ingresso dos palestinos. "O Brasil, assim como a maioria dos países dessa Assembleia, já reconhece o Estado palestino como tal. É chegado o momento de termos a Palestina representada aqui a pleno título", disse, arrancando aplausos dos presentes. Outro ponto tocado pela presidente no seu discurso foi a necessidade de renovação no Conselho de Segurança. Ela afirmou que o Brasil está preparado para assumir um papel de mais destaque no órgão.

No dia anterior ao discurso de abertura da Assembleia Geral, Dilma participou de um evento ao lado do presidente norte-americano Barack Obama, no qual foi lançado um programa para a promoção de maior transparência nos governos.