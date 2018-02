Retroatividade emperra discussão sobre dívida,diz Haddad O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), participou nesta sexta-feira (10) de uma reunião de trabalho com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, no escritório da Fazenda em São Paulo, para discutir mudanças no indexador da dívida de Estados e municípios, que hoje é IGP-DI mais 6% a 9%.Após a reunião, o prefeito explicou que a discordância está na questão da retroatividade do novo indexador. Os Estados e municípios pleiteiam a troca do IGP-DI pela troca do IPCA mais 4%, com retroatividade até as assinaturas dos contratos das dívidas, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).