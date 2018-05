Resultado do PIB pode favorecer Dilma, diz Bernardo O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que o resultado do PIB do primeiro trimestre poderá favorecer a pré-candidata do PT à Presidência da República, a ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff. Isso porque ele acredita que boa parte da aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deve ao bom quadro econômico do País. "Isso cria uma sensação de bem-estar que favorece o governo e sua candidata."