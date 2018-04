Resultado de plebiscito no PA deve sair ainda hoje O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que o resultado do plebiscito no Pará deve ser conhecido ainda hoje, algumas horas depois do fechamento das urnas, às 17 horas locais (18 horas de Brasília). Lewandowski está em Belém para acompanhar a votação sobre a divisão do Estado e a criação de outras duas unidades federativas, Tapajós e Carajás. De acordo com o site do TSE, o ministro afirmou à imprensa que não havia ocorrências até o fim da manhã e que a votação ocorre normalmente.