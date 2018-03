Resultado de investigação na Conab sai em 5 dias

O ministro fez as afirmações após participar da solenidade de lançamento do Portal da Transparência da Conab, pelo qual será possível acessar informações sobre todas as operações relacionadas aos mecanismos da política de preços mínimos, como aquisições do governo federal, leilões de prêmios e estoques estratégicos.

As consultas poderão ser feitas por CPF de produtor, por CNPJ ou inscrição estadual de empresas e cooperativas. Os dados disponíveis são de operações realizadas a partir de janeiro deste ano. Mendes Ribeiro afirmou que a transparência das informações é um compromisso do serviço público. "Não podemos fazer o cidadão de bobo. Informação é cidadania."

O ministro revelou que se reunirá com a diretoria da Conab para apresentar um plano de gestão. Em princípio, afirmou, não haverá mudanças na diretoria e, sim, nas ações do gestores. A partir da próxima semana será iniciada uma série de palestras com diversos setores do Ministério para elaborar um projeto de acesso a todas as informações da Pasta.