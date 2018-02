Resultado da eleição do PT em PE só sai na terça O resultado do Processo de Eleição Direta (PED) do PT em Pernambuco, só deverá ser conhecido nesta terça-feira, 12. Prevista para ser retomada no início da tarde desta segunda, 11, a apuração dos votos foi reiniciada somente no início da noite. Às 19 horas, o resultado parcial, oficial, com 79 municípios apurados, indicava o candidato Bruno Ribeiro (Construindo um Novo Brasil) com 2.965 votos, a deputada estadual Teresa Leitão, do Coletivo PT Militante, com 3.111, e Edmilson Menezes, da corrente "O Trabalho do PT", com 77 votos.