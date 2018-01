Restaurado sigilo de empresa acusada de corrupção O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liminar suspendendo a quebra do sigilo bancário da Lavicen Construções e Locação de Máquinas e Terraplanagem, empresa investigada pelo Ministério Público Estadual (MPE) de São Paulo e acusada de servir de fachada para o desvio de verbas durante a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf (PPB). A liminar foi concedida no final de dezembro pelo ministro Gilson Dipp, mas permanece sem publicação, por causa do recesso no STJ. O promotor que investiga a Lavicen em São Paulo, Marcelo Mendroni, do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), só foi informado hoje da suspensão da quebra do sigilo. A Lavicen era subcontratada pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO) para trabalhar na construção do Túnel Ayrton Senna, em São Paulo, e durante os anos de 96 e 97 recebeu mais de R$ 20 milhões por obras que, o Ministério Público suspeita, nunca foram executadas. O Ministério Público tem fortes indícios para sustentar a suspeita de que a Lavicen era apenas uma empresa de fachada, utilizada para desviar verbas públicas. Lavino Kill, um dos sócios da Lavicen, é um sapateiro semianalfabeto, que vive na cidade de Colombo (PR) e nunca soube da existência da empresa. No contrato social, sua assinatura foi falsificada. O outro sócio, Joel Gonçalves Pereira, é processado à revelia, em Curitiba (PR), por estelionato e falsidade ideológica. O pedido de suspensão da quebra do sigilo bancário da Lavicen faz parte de uma ofensiva coordenada com a CBPO, que obteve liminar semelhante, concedida pelo mesmo ministro, no início de dezembro. A quebra de sigilo das duas empresas havia sido decretada, em novembro, pelo juiz Maurício Lemos Porto Alves, do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), por solicitação do Gaeco. Também no início de dezembro, com diferença de apenas dois dias, as duas empresas impetraram mandado de segurança com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo pedindo a suspensão da quebra do sigilo. O pedido da CBPO não chegou a ser analisado, porque o STJ já havia concedido a liminar. O pedido da Lavicen foi concedido. Tanto no TJ como no STJ as liminares ainda serão julgadas quanto ao mérito, que poderá reverter a decisão. Nos dois casos, os advogados das empresas argumentam que a investigação feita pelo Gaeco não é da competência da Justiça Estadual, e sim da Justiça Federal. Em setembro de 2001, o STJ decidiu que as investigações das supostos depósitos bancários do ex-prefeito Maluf na Suíça e no paraíso fiscal da Ilha de Jersey, no Canal da Mancha, são de competência da Justiça Federal, porque envolvem lavagem de dinheiro. O promotor Mendroni contesta a posição dos advogados. "Aqui, no Gaeco, não investigamos lavagem de dinheiro e sim suposto crime de corrupção que teria sido cometido pelas duas empresas, durante a gestão de Paulo Maluf", argumenta ele. "E este é crime da competência estadual."