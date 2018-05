Responsabilidade por suposto dossiê é da Dilma, diz Serra

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, atribuiu nesta quarta-feira, 2, a existência de um suposto dossiê contra ele à sua adversária, a pré-candidata do PT, Dilma Rousseff. O tucano relembrou ainda outros casos de dossiês contra o PSDB que vieram à tona em eleições passadas. "A principal responsabilidade por esse novo dossiê é da candidata Dilma Rousseff. Disso eu não tenho dúvida, assim como o principal responsável pelo dossiê dos aloprados foi o Aloizio Mercadante e como a principal responsabilidade por dossiês em 2002 foi do Ricardo Berzoini", disse Serra, ao participar de evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no centro da capital paulista.

"O PT tem uma longa tradição nesta matéria, então caberá a ele explicar o que aconteceu". Questionado se o surgimento de notícias sobre este novo dossiê seria um sinal de que a campanha começa mal, o tucano respondeu: "Isso está dito." Reportagem publicada na última edição da Revista Veja relata que um grupo dentro da campanha teria ensaiado a produção de um suposto dossiê, cujo alvo principal seria a filha de Serra, Verônica.

Propaganda. O pré-candidato acusou o governo federal de usar materiais escolares para fazer propaganda. Sem detalhar a denúncia, Serra diz ter visto chegar às escolas estaduais de São Paulo "um calhamaço de propaganda pura". Segundo o tucano, a confecção do material seria paga com verbas da Educação. "É do governo federal. Suponho que nenhum município de xiririca vai imprimir uma propaganda do governo federal."