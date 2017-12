Responsabilidade por avanços deve ser coletiva, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou comentar, hoje, em Camaçari, na Bahia, diretamente a crise política, preferindo fazer elogios à política econômica do governo e reclamar, de forma genérica, das exigências e cobranças de que vem sendo alvo. "No momento, nós somos muito mais exigidos do que fomos em qualquer outra época da história da humanidade", afirmou, em discurso para trabalhadores da fábrica da Ford localizada na cidade baiana. Sem citações diretas, Lula se queixou de que alguns tentam jogar a culpa nos outros. "Todos nós vamos buscando alguém para que a gente possa culpar por alguma coisa que aconteceu num momento que não deveria acontecer", afirmou. Ele ressaltou que a responsabilidade pelos avanços sociais e econômicos do País deve ser coletiva. "A responsabilidade não é do presidente da República apenas, não é do governador, do prefeito ou de nenhum de nós individualmente", afirmou. "É uma responsabilidade coletiva, para que possamos tratar, juntos, do tipo de país que queremos para os próximos 30 anos. Não basta o empresário se queixar do governo, o governo se queixar do Papa e o prefeito se queixar do governador". Ainda se dirigindo aos trabalhadores, Lula disse que se lembrava da época em que foi metalúrgico. Ele reclamou "dos preconceitos" sofridos pelos nordestinos, lembrando sua origem, e destacou a capacidade dos seus conterrâneos. "Não existe um ser humano mais burro do que o outro. O que existe é ser humano com oportunidade ou sem oportunidade", sustentou. Ao defender a política econômica, o presidente salientou que a inflação está "altamente controlada", os salários tiveram aumento real e o crédito também aumentou. "Não temos nenhuma razão para reclamar da situação econômica. A situação do País é promissora", observou. Segundo ele, o governo trabalha para que o Brasil não repita erros do passado, quando a economia apresentava crescimento num ano e, no ano seguinte, decrescia. Logo depois o presidente iniciou visita à fabrica de pneus da Continental, também em Camaçari.