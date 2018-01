Respeito é bom, eu gosto de dar, eu gosto de receber, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o fim de um discurso ontem, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, para mandar um recado a seus críticos: "Respeito é bom, eu gosto de dar, e muito mais, eu gosto de receber". Ao deixar o palco montado na Refinaria Getúlio Vargas (Repar), onde participou do início do teste industrial para produção do H-Bio, um óleo diesel que une óleo vegetal e petróleo no processo de refino, ele se recusou a falar de eleições. "Só discuto depois que houver convenção, depois que houver definições", disse. Para Lula, o Brasil tornou-se uma "nação grande" e também quer respeito do mundo. "Mas se quiser respeito, tenho que me respeitar primeiro", salientou. "E durante muitos anos este país não se respeitou." Ele lembrou que, ao assumir o governo, o Brasil precisava vender dólares para baratear o preço da moeda, enquanto hoje compra para encarecê-la um pouco. "O ministro da Fazenda corria para Washington todo fim de ano para fechar as contas aqui. Hoje não pagamos o FMI. Hoje nós devolvemos ao FMI US$ 15,6 bilhões, que estavam ali e a gente estava pagando juros", afirmou. "Não queremos mais o FMI, não queremos mais o Clube de Paris." Quase em tom de desabafo, mandou mais recados para seus críticos. Segundo ele, os brasileiros são exigentes demais, inclusive com a seleção, querendo que ganhe de goleada, quando 1 a 0 já é o suficiente. "Mas esquecemos que o País passou praticamente 20 anos estagnado", disse. Lembrou que nesse período foi líder sindical - "muito importante, modéstia a parte". E, em suas batalhas, disse ter conseguido pouca coisa. "Agora, faz 43 meses que o emprego cresce de forma consecutiva, com carteira assinada. Há três anos, dirigentes sindicais, mesmo os mais pelegos, fazem acordos tendo ganho real", garantiu. Isso, segundo ele, mostra que o Brasil está mudando. "É como uma orquestra: primeiro afina, depois tem harmonia e as coisas acontecem sem muito barulho", comparou.