Respeito a decisão do PSB-MG, diz Pimenta da Veiga

"Eu respeito a decisão do PSB. O nome indicado é de um deputado do qual eu convivi na Câmara, um homem correto, de ideias claras e espero que ele contribua para que as campanhas tenham um alto nível", declarou a jornalistas antes da cerimônia de posse dos novos presidente e vice do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG).

Segundo ele, o desenvolvimento da sua campanha não muda ante a decisão do PSB. "O que estamos fazendo é a maior pregação possível e o voto é uma consequência. Portanto, continuaremos com a mesma campanha", falou, dizendo que quer fazer a melhor campanha independente se houver segundo turno. Veiga informou que o anúncio dos principais nomes da sua equipe será feito no início da semana que vem. Na última quarta-feira, ele havia comentado que o coordenador de seu programa de governo é o ex-ministro do Trabalho e Planejamento do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e atual professor da Fundação Dom Cabral, Paulo de Tarso Almeida Paiva.

Com relação à decisão favorável do desembargador do TRE, Paulo Cézar Dias ao PSDB de negar o pedido do PT de retirar da página do Facebook de Pimenta publicações que caracterizariam propaganda eleitoral antecipada, Veiga comemorou. "É preciso ter bom senso e o TRE agiu de forma correta. Não é propaganda", ressaltou. Na rede social, Pimenta teria colocado uma foto na qual aparece com lado do candidato à Presidência da República pelo partido, Aécio Neves, com a mensagem "45 - Minas tem muitos motivos para continuar avançando".