Resolução institui Procuradoria da Mulher do Senado O Senado Federal publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União resolução que cria na Casa a Procuradoria Especial da Mulher. O novo órgão será constituído por uma procuradora, a ser designada pelo presidente do Senado, a cada dois anos, no início da primeira e da terceira sessão legislativa.