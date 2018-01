Resolução do PT remove referência a FHC

"Entre as concessões do atual governo e a privataria tucana não existe nada em comum", destaca um trecho da resolução. "Na era tucana, empresas públicas, como a Vale do Rio Doce e tantas outras, foram vendidas a preços irrisórios mediante processos questionáveis. No caso atual, a operação de alguns aeroportos está sendo concedida, com toda transparência, por 20 ou 30 anos, ficando o poder público como sócio da nova empresa operadora, através dos 49% do capital da Infraero."

Com cinco páginas, o documento aprovado pela cúpula petista teve 15 emendas em relação ao texto original. O parágrafo que menciona a queda na taxa básica de juros - hoje em 10,5% ao ano - como "fato importante" do ano passado recebeu um acréscimo em tom de recado aos banqueiros. "O PT considera que há condições para acelerar de forma sustentável a redução da taxa de juros, redução que se faz necessária também no setor privado", diz o texto.