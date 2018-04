Resolução do PT fala em 'agregar forças de centro' Sem conseguir casar de papel passado com o PMDB em vários Estados, o PT deve aprovar amanhã no 4º Congresso do partido uma resolução dizendo que a vitória na eleição dependerá da "capacidade de agregar forças políticas de centro". O documento sobre tática eleitoral e política de alianças não cita o PMDB, mas observa que, para o PT ter sucesso na tarefa de "transformar as eleições em uma disputa de projetos antagônicos", é importante constituir a mais ampla frente de partidos aliados do governo Luiz Inácio Lula da Silva.