Resolução do PT enquadra Vaccarezza, diz Teixeira O secretário-geral do PT, deputado Paulo Teixeira (SP), avaliou nesta segunda-feira, 23, que a resolução divulgada pela Comissão Executiva Nacional do PT, contrária às propostas de reforma política que tramitam no Congresso, pode ser considerada como um enquadramento ao deputado federal Cândido Vaccarezza (PT-SP), integrante das duas comissões que analisam as propostas. Além da resolução divulgada pelo partido, Vaccarezza foi advertido sobre a discordância das propostas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo presidente nacional do PT, Rui Falcão, em um encontro nesta segunda na capital paulista.