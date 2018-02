Resignado, Guerra diz que Aécio não aceitará pressão

Apesar do ex-governador mineiro ter antecipado sua posição ao presidente do partido há tanto tempo, somente agora Sérgio Guerra vai tratar da composição da chapa com o pré-candidato. "Semana que vem, vou conversar com o governador José Serra sobre isto". O senador, entretanto, não quis citar nomes dos prováveis candidatos.

Sobre a propaganda eleitoral do DEM que será transmitida hoje à noite, Sérgio Guerra acredita que ela ajudará Serra a voltar a crescer nas pesquisas. "Até agora, houve uma overdose de campanha da Dilma, que resultou em multas no TSE. E nos últimos dias (houve) as falas do Lula na propaganda partidária e nas inserções. Tudo isso sem contradições, o que aumenta o poder da overdose. Os outros partidos não puderam responder, ficou só a versão dele. Agora no mês de junho a oposição terá mais espaço. Seguramente isto resultará no crescimento de Serra nas pesquisas de intenção de voto", afirmou.