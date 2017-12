Residência de Nicolau dos Santos Neto é pichada em SP O portão da casa onde mora o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, de 78 anos, na Avenida Amarílis, no bairro de Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista foi pichada nesta terça-feira a noite. Na pichação estava escrito: "Sua idade não justifica seu roubo". A ação partiu dos mesmos pichadores que, na madrugada do último dia 11, escreveram palavras ofensivas contra o casal de bispos Estevam e Sônia Hernandes, no muro ao lado da escadaria de entrada da sede mundial da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, no bairro do Cambuci, também na zona sul da cidade. As duas pichações foram assinadas pelas gangues que se identificam como Túmulos, Trolhas, Bereta, Os Bicho Vivo, Malignos e DMN. Nicolau deixou, na terça-feira a tarde, a carceragem da sede da Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, zona oeste da capital paulista, e seguiu em uma ambulância para sua casa. Condenado a 26 anos de prisão pelo desvio de R$ 170 milhões da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, Nicolau estava preso na Polícia Federal desde o dia 24. De lá, ele seria transferido para um presídio por determinação da Justiça Federal, mas uma liminar permitiu que o juiz retornasse ao regime de prisão domiciliar.