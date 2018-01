Resgatadas com vida as vítimas de queda de ultraleve Após quase 40 horas de buscas, os dois ocupantes de um ultraleve, que caiu em um matagal na região próxima ao aeroporto de Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, foram resgatados hoje. O piloto da aeronave, João Fábio Lopes, de 50 anos, e Parmenedes Goodgod, de 54 anos, foram localizados por um helicóptero que auxiliava equipes do Corpo de Bombeiros e do 14º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais nas operações de busca. Eles foram encontrados numa mata fechada no município de Cocais do Arruda, a cerca de quatro quilômetros do aeroporto de Ipatinga. Apesar de feridos, os dois foram encontrados com vida e encaminhados para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O acidente ocorreu por volta das 18h30 sábado. Após a queda, o piloto chegou a ligar do celular para o Corpo de Bombeiros, solicitando ajuda. A perícia irá trabalhar na identificação das causas do acidente.