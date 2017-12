Requião viaja a França para discutir gestão ambiental O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), viaja no sábado para a França, onde participa, entre os dias 28 de novembro e 1.º de dezembro, do 22.º Salão Internacional de Equipamentos, Tecnologia e Serviços para o Meio Ambiente, que se realiza em Lyon, na região de Rhodes-Alpes. Segundo o governo, serão apresentadas as ações para conservação dos recursos naturais, como os corredores de biodiversidade, a gestão ambiental de bacias hidrográficas e a recuperação de matas ciliares. Da agenda de Requião consta, ainda, um encontro com a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, e a ministra de Ecologia e Desenvolvimento Sustentável da França, Nelly Olin. O governador será acompanhado pelos secretários de Meio Ambiente, Raska Rodrigues, e de Indústria e Comércio, Rodrigo Rocha Loures, além do presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Rodrigo Rocha Loures.