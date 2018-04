Requião vai ao Japão e Emirados Árabes O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), inicia hoje viagem ao Japão e a Dubai, nos Emirados Árabes, para inaugurar mostra cultural e fazer reuniões. Na comitiva oficial seguem a mulher do governador , Maristela Requião, os secretários especiais Luís Mussi e Benedito Pires. O retorno está previsto para 5 de novembro. O evento principal da viagem é a abertura de exposição sobre os 100 anos de imigração japonesa ao Brasil, em Kobe. Em Dubai, segundo o governo paranaense, haverá reunião com representantes da Sadia e outros exportadores brasileiros.