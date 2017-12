Requião tentará atrair fórum Social em 2009 A candidatura do Paraná para sediar a edição de 2009 do Fórum Social Mundial foi lançada na quinta-feira em Curitiba, em ato com a presença de mais de 300 pessoas. A proposta será apresentada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) à comissão organizadora do evento deste ano, que começa no dia 20, em Nairóbi, Quênia. ?Esta candidatura representa a afinidade que o nosso governo tem com o fórum. Tivemos quatro anos de ações governamentais em oposição aos modelos neoliberais?, disse o governador Roberto Requião (PMDB).