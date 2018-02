Requião questiona acordo prévio entre PT e PMDB O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), disse hoje que o pré-acordo fechado entre dirigentes nacionais do PMDB e PT, em jantar no dia 20, para que um peemedebista ocupe a vaga de vice numa possível chapa encabeçada pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff em 2010 "não tem base legal". "Num jantar, a única coisa que eles podem escolher é a sobremesa", afirmou Requião. "O partido fala pelas suas instâncias oficiais, pela sua convenção; agora, eles têm o direito a opinião, não a tomar decisão."