Requião quer debater liberdade de expressão com juiz Depois de ter críticas e comentários feitos na TV Educativa do Paraná censurados pelo Ministério Público (MP) na semana passada, o governador Roberto Requião (PMDB) convidou o desembargador Edgar Lippmann Júnior, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, e a procuradora Antônia Lélia Sanchezeu, autores da ação, para debaterem a liberdade de expressão e outros assuntos relacionados à Justiça na próxima reunião da Escola de Governo, no dia 22. Requião fez o convite durante a abertura do encontro de hoje, no auditório do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. "Quero fazer um convite democrático. Venham bater um papo sobre liberdade de imprensa. Teríamos uma reunião muito densa, mas extremamente respeitosa. Afinal, eles não estão proibidos de emitir opinião na Paraná Educativa", disse, na abertura da reunião.