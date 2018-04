Requião inaugura mostra cultural no Japão O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), inicia amanhã uma viagem ao Japão e a Dubai, nos Emirados Árabes, para inaugurar mostra cultural e fazer reuniões. Na comitiva oficial seguem a mulher do governador e presidente do Museu Oscar Niemeyer, Maristela Requião, os secretários especiais Luís Mussi e Benedito Pires, e o deputado estadual Alexandre Curi (PMDB). O retorno está previsto para o dia 5 de novembro. O evento principal da viagem é a abertura da exposição "Brasil x Japão: O Caminho Unido pela Arte", um dos eventos dos 100 anos de imigração japonesa ao Brasil, em Kobe, capital da província japonesa de Hyogo, no dia 1º de novembro. Ali ele tem encontro com o governador da província, Toshizo Ito, e visita a Universidade de Osaka. No caminho, a comitiva faz uma parada em Dubai. A informação do governo é que Requião terá reunião com representantes da Sadia e outros empresários exportadores brasileiros, além de uma visita à sede do grupo Al Habtoor, que atua em vários setores. Ele também se encontra com o embaixador brasileiro nos Emirados Árabes, Raul Campos de Castro.