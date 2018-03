Requião diz que multa ''é chantagem'' O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), reagiu de forma ríspida à multa de R$ 200 mil, aplicada em 24 de junho, por descumprir determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o proibia de ataques a instituições e adversários na reunião semanal com o secretariado transmitida pela Rádio e Televisão Educativa. As novas críticas foram feitas na reunião de ontem. "Podem me multar à vontade. É uma chantagem exigindo o silêncio do governador, o que não vai acontecer." "A atitude só ratifica o uso inapropriado da emissora estatal", disse a procuradora Antonia Sanchez, autora da ação.