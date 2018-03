Requião desiste de candidatura no Senado após acordo com Eunício

Brasília - O senador Roberto Requião (PMDB-PR) desistiu de se candidatar à presidência do Senado após firmar um acordo com o candidato apoiado pela bancada do PMDB, Eunício Oliveira (CE). Segundo Requião, Eunício se comprometeu com uma série de propostas apresentadas por ele pela "democratização" de procedimentos da Casa.

"No Senado, tradicionalmente quem ganha eleição para presidente é o candidato do presidente da República", afirmou, dizendo que só se candidataria se Eunício não aceitasse as suas sugestões. Entre as propostas está o fim de comissões especiais que têm o poder de adotar decisões terminativas que não são submetidas ao plenário.

Ele criticou, especificamente, a decisão no projeto que resultou em uma doação de R$ 100 bilhões em patrimônio público para empresas de telefonia. Requião também sugeriu que os presidentes das comissões não possam indicar os relatores das matérias apreciadas, o que passaria a ser definido de forma aleatória, por meio de sorteio.