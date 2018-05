Requião defende aliança com PT e PDT no Paraná O ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), começou a trabalhar para fechar uma aliança com PT e PDT, tendo o senador pedetista Osmar Dias como candidato ao governo do Estado, o que garantiria um palanque forte para a pré-candidata à Presidência da República, Dilma Rousseff. Ele defendeu essa posição ontem à noite, em reunião do diretório estadual do PMDB. Uma nova reunião deve ser realizada hoje à noite, desta vez com a presença do governador Orlando Pessuti, que insiste em manter a candidatura.