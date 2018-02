Requião atribui câncer de mama em homem a gays O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), voltou a provocar polêmica com seus discursos na Escola de Governo, uma reunião do secretariado e assessores de primeiro escalão, realizada toda terça-feira e transmitida pela Rádio e Televisão Educativa. "A ação do governo não é só em defesa do interesse público. É da saúde da mulher também. Embora hoje o câncer de mama seja uma doença masculina também. Deve ser consequência dessas passeatas gay", disse Requião, ao anunciar ações para o controle do câncer no Estado.