Requião anuncia parceria de TV educativa com canal de Chávez O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB-PR), afirmou nesta quarta-feira, 10, que fechou parceria para que a TV educativa do Estado veicule programação da emissora do presidente venezuelano, Hugo Chávez, a Telesur, segundo informações da rádio CBN, e vice-versa. O acerto de Requião foi feito diretamente com Chávez, mas o acordo ainda não foi formalizado. O acordo prevê que as duas emissores partilhem seis horas diárias de programação. A Telesur iniciou suas atividades em julho de 2005 por iniciativa de Chávez. A criação, segundo o venezuelano, pretende ser uma alternativa à informação oferecida por outras redes internacionais. Já os críticos acusam Chávez de tornar o canal um instrumento de propaganda de seu regime. A Venezuela possui 51% das ações da Telesur; a Argentina tem 20%, Cuba, 14%, Uruguai, 10; e a Bolívia fica com os 5% restantes.