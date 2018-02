Reprovação a combate à pobreza alcança 53%, diz Ibope

A avaliação negativa da população em relação à política de segurança pública oscilou para 75%, ante 76% na sondagem anterior. Para 21% da população, a atuação do governo nessa área é positiva. Na pesquisa anterior, esse porcentual era de 22%.

Na área de saúde, a pesquisa mostra uma avaliação negativa de 78% da população, ante 77% na edição anterior. Do total de entrevistados, 19% têm uma percepção positiva, contra 21% na sondagem anterior.

Em relação à educação, 67% desaprovam a atuação do governo, ante 65% na pesquisa anterior. Outros 30% aprovam essa política, ante 32% na edição anterior. Em relação ao meio ambiente, 52% desaprovam a atuação do governo, ante 54% na pesquisa anterior. Do total, 37% aprovam essa política, ante 41% na edição anterior.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 15 deste mês, com 2.002 pessoas em 142 municípios. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.