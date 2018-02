Reprovação a combate à inflação fica em 71%, diz Ibope

De acordo com o levantamento, 21% dos consultados aprovam a política de juros do governo, ante 24% na sondagem anterior. Segundo a CNI/Ibope, 70% desaprovam a atuação do governo na área de juros, ante 73% dos consultados na edição anterior. A aprovação se manteve estável em 21% em relação à pesquisa anterior.

A maioria dos entrevistados também desaprova a atuação do governo Dilma em relação a impostos. Segundo a pesquisa, 77% desaprovam essa política, mesmo índice do levantamento anterior, enquanto 18% a aprovam, ante 15% na sondagem anterior.

Ainda conforme a pesquisa, 57% desaprovam a atuação do governo Dilma no combate ao desemprego no País, mesmo índice da sondagem anterior. A aprovação em relação à política de combate ao desemprego caiu de 40% para 37%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 15 deste mês, com 2.002 pessoas em 142 municípios. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.