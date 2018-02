Reprise, discurso não teve novidade

A propaganda do DEM foi uma reprise do ato de lançamento da pré-candidatura de Serra pelo PSDB, no começo de abril. Os caciques do DEM se limitaram a fazer comentários sobre a fala do aliado e a terceirizar críticas ao PT.

Como toda reprise, o discurso de Serra não teve novidade. O tom ufanista funciona em comícios, mas não combina com a intimidade requerida por um programa de TV.

Se é para passar por cima da Lei Eleitoral, melhor seria que o DEM e Serra imitassem o PT e Dilma e colocassem o pré-candidato se dirigindo diretamente ao público.

O programa não teve emoção nem aproximou Serra dos eleitores.

Ele terá nova chance na propaganda do PSDB. Dessa vez, espera-se que a produção seja menos improvisada.

José Roberto de Toledo é jornalista especializado em uso de estatísticas