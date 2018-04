Representantes do MTST fazem manifestação na Av. Paulista

Um grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) faz protesto na Avenida Paulista na tarde desta quarta-feira, 29, contra o despejo de cerca de mil famílias do acampamento no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Embu Das Artes, região metropolitana de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 300 pessoas participam. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes ocupam a faixa da direita da pista no sentido Consolação, na altura do número 1.500. Antes, os representantes do MTST se concentraram no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Na via não era registrada lentidão, por volta das 15h20. Segundo a organização, a Justiça de Embu ordenou a saída dos moradores do terreno, que é particular e estava abandonado, até o dia 26 de novembro. De acordo com o MTST, o local tem cerca de 100 mil metros quadrados e está ocupado desde o início de setembro. Em passeata, os manifestantes irão até a casa da dona do terreno, que fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, na Vila Mariana.