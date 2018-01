Representantes de partidos estão em reunião com Dilma

A reunião, que estava prevista para começar às 15 horas, foi adiada para as 17 horas porque o ministro Mantega, mais cedo, precisou participar de uma reunião para fechar o anuncio da saída de Maria Fernanda da Caixa.

A presidente Dilma Rousseff insistia que ele participasse do conselho político, para fazer uma explanação sobre a situação econômica do País, falar dos cortes promovidos pelo governo e as consequências sobre a liberação das emendas parlamentares e sobre o prosseguimento de obras já em andamento.

A decisão de retomar as reuniões do conselho político foi tomada em reunião da presidente com líderes aliados na Câmara dos Deputados, logo após a vitória da proposta de R$ 540 para o salário mínimo. Na ocasião, o PDT não foi convidado pela presidente em sinal de descontentamento com o presidente do partido. O PDT,no entanto, participa hoje normalmente da reunião com a presidente. E o encontro começou justamente com uma explanação econômica do ministro da Fazenda.

A lista dos convidados da presidente Dilma para a reunião inclui presidentes e líderes na Câmara e no Senado (caso haja representação partidária nas duas Casas) dos seguintes partidos: PT, PMDB, PP, PR, PSB, PDT, PTB, PSC, PCdoB, PRB, PMN, PTdoB, PHS, PRTB, PRP, PTC e PSL.