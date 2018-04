Representação é 'disputa ideológica', diz Chico Alencar O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) disse hoje que Jair Bolsonaro (PP-RJ) "está fazendo disputa ideológica, local e eleitoral" ao encaminhar à Mesa Diretora da Câmara representação em que pede esclarecimentos do parlamentar do PSOL sobre uso da verba indenizatória. Bolsonaro quer saber por que Chico Alencar contratou a empresa Eco Consultoria, de propriedade do ex-deputado do PSOL João Alfredo (CE), hoje vereador em Fortaleza.