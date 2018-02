Reportagem política de jornal do PR ganha Prêmio Esso A revelação de um esquema de contratação de funcionários fantasmas e desvios estimados em R$ 100 milhões na Assembleia Legislativa do Paraná rendeu ao jornal "Gazeta do Povo", do Paraná, o 55º Prêmio Esso de Jornalismo. O anúncio foi feito em cerimônia na noite de ontem, no Rio de Janeiro. A série de reportagens chamada "Diários Secretos" resultou na demissão e prisão de três diretores do parlamento estadual paranaense.