Repercussão Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República "O Brasil sabe que estivemos muitas vezes em campos opostos na política, mas tenho para mim que a verdadeira democracia é feita de divergências, não de inimizades" Fernando Henrique Ex-presidente "Embora tivéssemos momentos de dificuldade em nosso relacionamento político, ele ajudou decisivamente o meu governo e o Brasil, especialmente na presidência do Senado" Heloísa Helena Ex-senadora e presidente do PSOL "Não falo sobre esse assunto. Só digo uma coisa. Meus inimigos, eu escolho em vida. Depois, rezo por eles e espero que descansem em paz" Jaques Wagner Governador da Bahia "O senador tem marcas fortes na história política da Bahia. Foi uma referência no Estado, onde manteve sua ascendência política por mais de 40 anos e despertou paixões e ódios" Mais declarações "Ele era um guerreiro heróico, estrategista da política que sabia superar sua condição humana para transformar o futuro do País e a vida das pessoas" Rodrigo Maia (RJ) Deputado e presidente do DEM "Se vai a legenda de uma época" José Agripino Maia (RN) Líder do DEM no Senado "Não tem como haver indiferença a um político do porte dele" Jefferson Peres (PDT-AM) Senador "Visitei-o e brinquei dizendo que ele tinha de voltar logo ao Senado para dar um ou dois gritos e garantir um pouco de equilíbrio à Casa" Romeu Tuma (DEM-SP) Senador "ACM era uma espécie de (Nicolau) Maquiavel brasileiro" Arthur Virgílio (PSDB-AM) Líder no Senado "Ele faz parte de uma geração que vai aos poucos se acabando" Arlindo Chinaglia (PT-SP) Presidente da Câmara "Era um homem polêmico, mas não abria mão da liturgia do mandato e da autoridade" Paulo Skaf Presidente da Fiesp "Se encontrarão aqueles que dele gostam, idolatram, condenam, lhe fazem ou fizeram oposição durante toda a sua vida. Mas não se pode negar o importantíssimo papel que o senador Antonio Carlos teve na vida do Brasil" Aécio Neves (PSDB-MG) Governador de Minas Gerais "O fato de ACM ser adversário político do PT e do governo não diminuiu o papel que ele tem na história brasileira" Tarso Genro (PT-RS) Ministro da Justiça "Ele dizia que eu tinha temperamento muito acomodado. Até me censurava por isso e eu dizia que tínhamos temperamentos diferentes, mas que eu devia ser melhor porque já tinha sido presidente da República" José Sarney (PMDB-AP) Senador