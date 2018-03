Repasses para o FPM caem 1% em janeiro Os repasses para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em janeiro registraram queda de 1%, em valores reais, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Para a entidade, a diminuição dos repasses é decorrente da queda na arrecadação federal de impostos. "A crise econômica atingiu principalmente a arrecadação de Imposto de Renda e do IPI", destacou o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.