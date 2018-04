Repasse do FPM é 19% inferior ao estimado O repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de ontem mostrou que no mês de março o valor pago até agora está 19% abaixo do previsto pelo Tesouro Nacional, baseado nas estimativas de arrecadação de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto de Renda. Segundo os dados tabulados pela Confederação Nacional dos Municípios, no segundo dos três repasses feitos no mês, foram liberados R$ 250 milhões. A estimativa era de R$ 310 milhões. O volume total repassado até agora no mês está 14% abaixo do efetuado em igual período de 2008.