Repasse do FPE deve continuar, diz presidente do TCU O repasse das verbas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) pelas regras julgadas ilegais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) deve permanecer para não prejudicar as finanças dos Estados, afirmou o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes. "A nossa posição é manter o status quo enquanto o Congresso não fizer a regulamentação", afirmou. "Temos que ficar com essa posição para não tirar o cobertor curto dos Estados, que ficariam numa situação muito difícil."