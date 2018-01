Repaginada na logotipo do PMDB vai custar R$ 30 mil

BRASÍLIA - Coordenador da campanha vitoriosa de João Doria à Prefeitura em 2016, o marqueteiro Lula Guimarães foi escalado para dar um banho de loja no PMDB.

Ele apresentará nessa terça-feira, 26, ao senador Romero Jucá, presidente do PMDB, ao presidente Michel Temer e os ministros do núcleo duro do Palácio do Planalto as três opções da logotipo que será adotada como a nova marca da sigla a partir do próximo dia 4 de outubro.

Guimarães já atuava no PMDB antes de ser liberado pelo partido para trabalhar com Doria em 2016

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nessa data a legenda de Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e Geddel Vieira Lima realizará uma convenção na qual tentará se reinventar. A primeira providência será retomar o antigo nome, MDB, que havia sido aposentado em 1979.

“O partido sabe que mudar a marca e o nome são apenas parte da mudança”, reconhece Lula Guimarães.

Para escolher a nova marca, o PMDB realizou um concurso público e ofereceu R$ 30 mil ao vencedor. Dos 500 inscritos, dez candidatos passaram para a etapa seguinte e três chegaram a “final”.

A convenção nacional do PMDB, que será realizada, em Brasília no dia 4 de outubro próximo, estava marcada originalmente para o dia 27 de setembro, mas foi adiada.

O PMDB também pretende adotar uma plataforma de comunicação digital integrada com os estados e fazer uma ofensiva nas redes sociais para melhorar sua imagem.