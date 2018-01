Renúncia de Genoino foi discutida com Lula e Rui Falcão

Segundo o líder do PT na Casa, José Guimarães (CE), a possibilidade de Genoino deixar o mandato chegou a ser avaliada antes do encontro da Mesa Diretora realizado no início da tarde, em que se chegou a iniciar uma votação pelo abertura do processo de cassação contra o deputado.

Questionado se tinha conversado com Lula a respeito do processo, Guimarães respondeu aos jornalistas: "Vocês acham que acontece alguma coisa no PT que o Lula e Rui não saibam?"

O vice-presidente da Câmara, André Vargas (PT-PR), disse após reunião da cúpula da Casa, que a renúncia foi combinada na véspera do encontro da Mesa. Foi ele quem apresentou a carta de Genoino com o pedido para renunciar do mandato. A iniciativa de Vargas só ocorreu quando o placar pela abertura do processo de perda de mandato configurava uma maioria dos sete integrantes da Mesa.