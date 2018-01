Renato Duque nega ilícitos e afirma não ter vínculos partidários

Duque foi preso no dia 14 de novembro, quando a Polícia Federal deflagrou a sétima fase da Operação Lava Jato, chamada Juízo Final. Em 2 de dezembro, o ministro Teori Zavascki, do STF, mandou soltar o ex-diretor.

Sobre a informação de que será denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva, a defesa de Duque informou que ele “irá se defender de qualquer acusação formal que vier a ser oferecida”.

A defesa do ex-diretor Duque afirmou que ele “se coloca à disposição de todos os órgãos envolvidos nas apurações sobre a Petrobrás para esclarecimentos”.

Também por sua assessoria de imprensa, a Secretaria de Finanças do PT rebateu a denúncia de que João Vaccari tenha captado propinas. “Todas as doações recebidas pelo partido são realizadas na forma da lei e as prestações de contas apresentadas regularmente às autoridades competentes.” O criminalista Antonio Sérgio de Moraes Pitombo disse que o Grupo Delta “não tem nenhuma ligação com a Petrobrás”.