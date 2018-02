Renata Campos:terei de participar 'por dois' na campanha "Fica tranquilo Dudu, teremos a sua coragem para mudar o Brasil. Não desistiremos do Brasil. É aqui que vamos cuidar de nossos filhos, um beijo grande." Foi com essas palavras que a viúva do ex-governador Eduardo Campos, Renata, encerrou o encontro com lideranças e militantes do PSB nesta segunda-feira, 18, no Recife. Emocionada, mas tranquila, Renata leu no celular um pequeno texto durante o evento. Ela estava acompanhada pelos cinco filhos: Maria Eduarda, 22 ; João , 20; Pedro , 18; José, 9; e Miguel, de sete meses. Ela disse ter ido com toda a família para dizer: "Contem com a gente".