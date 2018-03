Renan vai propor a ampliação do pacto da Dilma

À pauta da presidente, Renan vai acrescentar as sugestões de aprovação do pacto federativo, com redução do indexador das dívidas dos Estados para recuperar a capacidade de arrecadação de cada um; aprovação do pacto da segurança pública, com cinco anos de compromisso de gastos com o setor por parte da União, Estados e municípios; além da aprovação do projeto que destina 10% do PIB para a Educação e do projeto do ficha limpa para servidor público. Calheiros sugerirá, ainda, tornar corrupção crime hediondo, aprovar proposta que torna a profissão do médico carreira de Estado e aprovar lei que permita a demissão de juízes e promotores corruptos. Hoje eles são aposentados, com proventos integrais. O presidente do Senado também quer acabar com a bolsa reclusão (atualmente familiares de presos recebem pensão) e fazer a consulta sobre a reforma política.

Todos esses pontos deverão ser votados em torno de 10 a 15 dias, durante o recesso parlamentar. Depois do discurso, Renan Calheiros vai entregar a proposta à presidente Dilma Rousseff, com a qual tem reunião às 17h30.