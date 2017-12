Renan vai acertar com líderes data para ouvir Bastos O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) que vai conversar com os líderes partidários para marcar a data do comparecimento do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, para falar sobre o episódio da violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa. Ele deu a informação depois que foi lido, em plenário, comunicado em que o ministro se coloca à disposição dos parlamentares para dar esclarecimentos sobre o caso, em uma das duas Casas do Legislativo. "Em função de requerimentos apresentados por parlamentares manifestando interesse em meu comparecimento ao Congresso Nacional, considerando a importância do bom funcionamento das instituições democráticas, expresso na relação harmoniosa entre os poderes da República, manifesto minha disposição em comparecer a qualquer uma das Casas do Parlamento, em data a ser marcada de acordo com a conveniência do Legislativo", diz o comunicado do ministro encaminhado a Renan.