Renan se reúne com Lula para discutir sua situação

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), terá um encontro ainda nesta quarta-feira, 11, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, para discutir a sua situação política. Mais cedo, após sofrer pressão do governo, Renan desistiu de presidir a sessão destinada a votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), marcada para às 19h30. Renan foi alertado pelo Planalto que a insistência em presidir a sessão seria prejudicial para todos, atrapalharia o governo na aprovação da lei orçamentária e traria mais desgaste para a imagem do senador, que poderia sofrer ataques da oposição. Renan acabou aceitando os argumentos e desistiu do comando da sessão. O convencimento da oposição foi o último ponto de uma série de movimentos estratégicos coordenados pelo Palácio do Planalto para conseguir realizar a sessão da LDO. Primeiro, o ministro das Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, se reuniu no Palácio do Planalto com o líder do governo na Câmara, José Múcio Monteiro (PTB-PE), com o presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP) e com a líder do governo no Congresso, senadora Roseana Sarney (PMDB-MA). Durante o encontro, Renan também discutirá as insatisfações da bancada do PMDB com as nomeações para cargos no governo federal. As bancada do PMDB na Câmara tem protestado contra a demora em ser contemplada e uma das conseqüências poderá ser a resistência em votar a emenda constitucional que prorroga a DRU e a CPMF. Renan é investigado no Conselho de Ética do Senado por suposta quebra de decoro parlamentar - ele é acusado de ter despesas pessoais pagas por um lobista da empreiteira Mendes Júnior.