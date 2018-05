Renan se reúne com Eunício para acertar recebimento de decisão

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), recebeu na manhã desta segunda-feira, 18, em sua residência oficial o líder do PMDB na Casa, Eunício Oliveira (CE), para acertar o recebimento das mãos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), da decisão deste domingo, 17, tomada pelos deputados que admitiu o pedido de impeachment. Confira como deve ocorrer o rito no Senado.

No rápido encontro, conforme apurou o Broadcast, serviço da Agência Estado de informação em tempo real, eles discutiram dúvidas sobre o rito a ser adotado no Senado do pedido - ato contínuo, Renan já marcou uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowki, às 18 horas para tratar do assunto.

O presidente do Senado também decidiu convidar os líderes partidários para participar do encontro com Cunha no qual vão receber a manifestação da Câmara.

Mesmo pressionado por aliados e pela oposição, Renan tem rejeitado acelerar o trâmite do impeachment no Senado. Ele se reuniu na noite deste domingo após o resultado da Câmara, com o primeiro vice-presidente da Casa, o petista Jorge Viana (AC), e lhe reafirmou que atuará no caso na forma do regimento.

Em breve, o Senado terá de tomar uma importante decisão em plenário, que é afastar ou não a presidente em votação por maioria simples para a realização do julgamento pela Casa.