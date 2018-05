Renan se curva aos interesses do Planalto, critica Aécio O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, criticou nesta sexta-feira, 11, em entrevista à Rádio Estadão, a postura do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), com relação à tentativa da oposição em abrir uma CPI exclusiva para investigar a Petrobras. Aécio disse que Renan e o governo tiram do Congresso Nacional a "prerrogativa vital" da investigação. "O presidente Renan se curva diante dos interesses do Palácio do Planalto", disse o senador sobre a postura de Renan diante da proposta governista de uma CPI ampliada, que investigue também denúncias de irregularidades em governos do PSDB e do PSB.